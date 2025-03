Profil Yup Kim, CIO Dana Pensiun Texas yang Ditunjuk jadi Komite Investasi di Danantara

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memilih Yup Kim sebagai Komite Investasi dan Portofolio. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam pengumuman struktur kepengurusan Danantara di Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas, seperti apa sosok Yup Kim? Berikut penjelasannya. Profil Yup Kim Melihat akun LinkedIn pribadinya, Yup S Kim merupakan mantan Manajer Portofolio Senior di Alaska Permanent Fund Corporation (APFC), sebuah sovereign wealth fund (SWF) atau dana investasi pemerintah senilai US$ 65 miliar. Di sana, dia bertugas di komite investasi dan sebagai pengamat dewan di beberapa perusahaan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang ekonomi dari Yale University, Amerika Serikat. Selain itu, dia sering menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi bergengsi, mulai dari Ewha Graduate School of International Studies, Seoul National University (SNU), University of California Berkeley, Wharton School, hingga Harvard Business School.

Yup Kim juga kerap tampil sebagai pembicara di Harvard Law School, University of Chicago, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan Stanford University Graduate School of Business. Dia juga menyandang status sebagai Duta Investasi Global untuk Pemerintah Metropolitan Seoul di bawah Majelis Nasional Republik Korea Selatan.

Riwayat karier Yup Kim juga berderet panjang. Dia pernah bekerja sebagai Analis Musim Panas di Merrill Lynch (2004) dan Citigroup (2006), Analis Citigroup (2007-2008), Associate di Silver Point Capital LP (2008-2010), bertugas dalam bidang investasi di Performance Equity (2020-2014), serta Anggota Komite Investasi Global Investasi Primer dan Langsung di Deutsche bank (2014-2016).

Dia mulai bergabung dengan APFC sebagai Manajer Portofolio Senior sejak 2016 hingga 2020. Setelah itu, dia menjadi Kepala Investasi Ekuitas Swasta di CalPERS pada 2020-2024 dan kini menjadi Chief Investment Officer (CIO) atau Kepala Pejabat Investasi di Texas Municipal Retirement System (TMRS) sejak 2024. Pencapaian Yup Kim Melansir laman resmi TMRS, ketika bekerja di dana pensiun California senilai US$ 490 miliar CalPERS, Yup Kim membantu memimpin program ekuitas swasta di semua fungsi, termasuk strategi, manajemen tim, dan aktivitas investasi di seluruh peluang investasi.

Di APFC, Yup Kim membantu memimpin aktivitas investasi swasta. Portofolio ekuitas swasta dan peluang khusus di bawah kepemimpinannya menghasilkan laba bersih 25 persen selama satu dekade.

Pada 2018 dan 2019, APFC terpilih sebagai Limited Partner of the Year - Americas oleh rekan-rekan industri melalui Private Equity International Magazine. Pada 2018, Capital Constellation, sebuah perusahaan patungan dengan APFC, Kuwait PIFSS, dan UK Railpen memenangkan penghargaan Partnership of the Year oleh Institutional Investor.