Promo Terbaru Diskon 20 Persen HUT Holland Bakery dan Potongan Harga Rp 80 Ribu untuk Hampers MAKO

TEMPO.CO, Jakarta - Toko roti Holland Bakery menawarkan promo istimewa dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-47. Sejak pertama didirikan di Jakarta pada tahun 1978, Holland Bakery menjadi salah satu merek yang dicari oleh penggemar roti dan pastry.

Holland Bakery menjadwalkan promo itu berlangsung selama dua hari di akhir Januari 2025. "Jangan lewatkan diskon spesial 20 persen untuk semua produk holland Bakery!" demikian kata manajemen Holland Bakery melalui pemberitahuan di Instagram resmi @hollandbakeryindonesia.

Pelanggan yang ingin memanfaatkan potongan harga sebesar 20 persen itu harus memperhatikan ketentuannya berikut:

- Berlaku untuk seluruh produk Holland Bakery kecuali parsel, kue kering dan lapis

- Hanya bisa ditebus pada tanggal 28-29 Januari 2025

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Hanya berlaku untuk pembelian langsung di tempat

- Tidak berlaku untuk pembelian via website dan pesan antar lewat GoFood maupun GrabFood

Menurut laman resminya, Holland Bakery telah membuka sekitar 470 gerai yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Toko roti yang identik dengan logo kincir angin itu memiliki beragam produk dengan harga yang variatif pula. "Produk kami sehat, bergizi, dan terjangkau untuk semua orang," kata manajemen.

Sejumlah kota yang tercatat mempunyai gerai Holland Bakery yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bandung, Lampung, Batam, Pekanbaru, Makassar, Manado, Bali, Solo, Semarang, Balikpapan dan Samarinda.

Selain Holland Bakery, gerai MAKO Cake and Bakery juga tak ketinggalan menggelar promo diskon. Promo ini tak lepas dari menyambut datangnya Tahun Baru Cina atau Imlek.

"Welcome the Lunar New Year with sweetness and joy at MAKO Cake & Bakery!" seperti dikutip dari postingan Instagram @mako_bakery, Kamis, 9 Januari 2025.

Promo eksklusif ini ditawarkan MAKO hanya pada periode tanggal 6 hingga 19 Januari 2025 untuk pembelian sejumlah paket hampers. Untuk memanfaatkan promo ini ada sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Save up to Rp 80.000! Don’t wait, grab yours now and make this Lunar New Year extra sweet!" tulis MAKO.