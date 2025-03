Rangkap Jabatan Menteri di Struktural Danantara: Rosan Roeslani, Erick Thohir, Dony Oskaria, hingga Sri Mulyani

Fenomena menteri rangkap jabatan di struktural Danantara itu disentil Lembaga penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mngatakan semestinya struktur pengelola Danantara tak boleh merangkap jabatan di pemerintahan.