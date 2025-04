Rupiah Melemah 12 Poin Sore Ini, Parkir di Level Rp 16.871,5 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ini, Rabu, 23 April 2025, ditutup melemah 12 poin. Rupiah parkir di level Rp 16.871,5 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, rupiah juga melemah 25 poin di level Rp 16.858,5 per dolar AS.