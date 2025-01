Rupiah Menguat di Hari Pertama Masa Jabatan Trump

Data rupiah spot Bloomberg memaparkan pada penutupan sebelumnya rupiah berada pada level Rp 16.367 per dolar AS. Kali ini kurs menguat 24 poin. Ibrahim memprediksi penguatan bakal berlanjut. “Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 16.300 - Rp.16.350 per dolar AS,” kata dia dalam analisis rutinnya, Selasa, 21 Januari 2025.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia juga mencatat mata uang Indonesia menguat. Pada penutupan akhir pekan, mata uang Indonesia senilai Rp 16.372 per dolar AS dan hari ini menjadi Rp 16.331 per dolar AS.