Rupiah Stabil di Level Rp 16.320 per Dolar AS, BI Catat Stabilitas Rupiah Terjaga di Tengah Dinamika Pasar Global

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat stabilitas nilai tukar rupiah yang tetap terjaga di tengah dinamika pasar global. Pada perdagangan pagi hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, rupiah dibuka di level Rp 16.320 per dolar AS, sedikit menguat dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 16.325 per dolar AS. Mengutip Antara, rupiah akhirnya ditutup menguat hingga 45 poin atau 0,28 persen menjadi Rp 16.295 per dolar AS.