Rupiah Tertekan, Bank Indonesia Perkuat Ketahanan Eksternal

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan sepanjang pekan terakhir Februari 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rupiah ditutup pada level Rp 16.445 per dolar AS pada Kamis, 27 Februari 2025, sebelum dibuka melemah di level Rp 16.520 per dolar AS pada Jumat 28 Februari 2025.