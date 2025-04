Setelah Sentuh RP 1,8 Juta per Gram, Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Rp 38 Ribu

TEMPO.CO , Jakarta - Setelah menyentuh level 1.819.000 per gram pada perdagangan kemarin, harga emas dari PT Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam hari ini, Sabtu, 5 April 2025, mengalami penurunan sebesar Rp 38 ribu per gram.

Menyitir laman Logam Mulia, harga emas hari ini tercatat berada di level Rp 1.781.000 per gram. Selain itu, harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam hari ini juga turun Rp 38 ribu per gram menjadi Rp 1.633.000 per gram dari penjualan sebelumnya Rp 1.671.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga beli dan harga jual ialah 148 ribu per gram.