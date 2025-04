Siapa Scott Bessent yang Menjadi Orang Kepercayaan Trump?

Siapa Scott Bessent yang Direstui Senat Jadi Menteri Keuangan AS?

Melansir laman Departemen Keuangan AS, Scott Bessent dilantik sebagai Menkeu ke-79 AS oleh Donald Trump pada Selasa, 28 Januari 2025. Sebagai Bendahara Negara, dia bertanggung jawab untuk mempertahankan ekonomi yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi semua warga Negeri Paman Sam.

Bessent juga bertugas untuk memperkuat keamanan nasional AS dengan memerangi ancaman ekonomi dan melindungi sistem keuangan. Dia telah berkecimpung dalam bidang bisnis manajemen investasi global selama 40 tahun, mengunjungi 60 negara, serta berinteraksi dengan para pemimpin internasional dan bankir bank sentral.

Bessent dan keluarga dikenal terlibat dalam berbagai usaha di sektor pertanian, penerbitan, dan perhotelan. Berasal dari Carolina Selatan, pria yang meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dari Yale University pada 1984 tersebut, mendirikan Pusat Rehabilitasi McLeod di Rumah Sakit Anak Shriners di Greenville.

Dia juga berprofesi sebagai Wali Amanat, Anggota Komite Eksekutif, dan Ketua Komite Investasi di Rockefeller University. Dia pun turut mendukung Harlem Children’s Zone di New York City, Anggota Economic Club of New York, dan anggota Gereja Huguenot Prancis di Charleston.