Singgung Kasus Elpiji 3 Kg Langka, Bahlil: Menterinya Siapa Itu?

Bahlil menyatakan heran, suara suara sumbang publik kala peristiwa gas langka itu hanya dialamatkan kepada dirinya selaku Menteri ESDM. "Saya harus jelaskan di sini, tahu enggak kalau subsidi negara untuk liquefied petroleum gas atau LPG itu Rp 80-85 triliun per tahun, itu uang rakyat dari APBN," kata dia.

Sedangkan bahan bakar minyak atau BBM baik bensin maupun solar, kata dia, subsidinya per tahun sekitar Rp 150 triliun. Sehingga jika digabung, subsidi untuk LPG dan BBM itu hampir sekitar Rp 240 triliun. Pihak yang mengelola subsidi itu adalah Kementerian ESDM.

"Padahal sejak 2007, untuk elpiji itu, pemerintah belum pernah menaikkan harganya, dalam satu tahun subsidi dari pemerintah itu Rp 36.000 (per tabung), dengan harapan harga eceran sampai di masyarakat Rp 18.000 (per tabung)," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia mengatakan dengan adanya subsidi itu, per tabung elpiji rata rata dijual di atas Rp 20.000 atau telah terjadi mark up harga. "(Mark up) itulah yang kini sedang saya tata, agar subsidi ini tidak salah sasaran, agar tidak dimainkan oleh mafia mafia itu," kata dia.