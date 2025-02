Toshiba Lifestyle Berikan Jaminan Ganti Baru Produk selama 1 Tahun, Apa Saja Syaratnya?

“Dengan adanya program 365 days of worry free, Toshiba ingin memastikan pengalaman konsumen yang lebih nyaman dan bebas khawatir dalam menggunakan produk-produk unggulan Toshiba. Program ini berlaku untuk pembelian di seluruh toko offline serta e-commerce di Indonesia,” ujar Antonius di Habitate Jakarta, Kamis sore, 6 Februari 2025.

Head of Service Division Toshiba Lifestyle Indonesia, Leo Ariefyanto mengatakan jika konsumen mengalami kerusakan fungsi produk, mereka hanya perlu menghubungi WhatsApp Call Center Toshiba di 0811401816. Tim service center Toshiba akan memberikan panduan terkait keluhan yang dialami, dan jika terbukti unit mengalami kerusakan, Toshiba akan mengganti dengan unit baru yang dikirim langsung ke alamat konsumen tanpa biaya tambahan. “Ini merupakan apresiasi kami kepada konsumen yang setia memilih produk Toshiba," kata dia.

Untuk lebih jelas, berikut cara mengajukan klaim penukaran produk baru Toshiba.

1. Konsumen harus menghubungi Official Business WhatsApp Toshiba (0811401816) untuk melaporkan kerusakan produk dan proses penukarannya.

2. Konsumen harus mengirimkan video yang menunjukkan masalah atau kerusakan produk melalui Official Business Whatsapp Toshiba.

3. Penukaran unit baru berlaku apabila konsumen telah menerima pesan persetujuan dan nomor laporan dari Official Business WhatsApp Toshiba.

4. Konsumen harus mengirimkan faktur pembelian dan kartu garansi.

5. Setelah mendapatkan konfirmasi dari tim service, produk yang rusak harus dikirim menggunakan kotak asli dengan kemasan yang aman.

6. Unit yang rusak harus dikirim ke titik drop Lion Parcel atau dapat dijemput jika jaringan Lion Parcel menyediakan layanan tersebut.

7. Biaya pengiriman produk rusak ditanggung oleh Toshiba.

8. Konsumen juga dapat mengirimkan melalui mitra Lion Parcel, membayar biaya pengiriman di muka, kemudian mengklaim biaya tersebut ke Toshiba.