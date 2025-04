'The Rooster Bar' John Grisham, Buku Terlaris di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Novel terbaru John Grisham berjudul "The Rooster Bar" memuncaki daftar buku paling laris di Amerika Serikat, Kamis waktu setempat.



Data yang dirilis berbagai toko buku independen dan online, serta dealer buku dan distributor independen di seluruh AS digunakan untuk menyusun daftar buku bestseller ini.



Buku ini berkisah tentang 3 kawan baik, Mark, Todd, dan Zola yang sama-sama menuntut ilmu di sekolah hukum. Mereka bercita-cita mengubah dunia, untuk menjadikannya tempat yang lebih baik. Tapi kemudian, sebagai siswa kelas tiga, 3 teman dekat ini menyadari bahwa mereka telah ditipu.



Mereka semua meminjam dana untuk mengikuti sekolah hukum taraf ketiga,. Di situ mereka membuka banyak tabir misteri. Mengapa lulusannya jarang lulus ujian, apalagi mendapatkan pekerjaan bagus.



Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa sekolah mereka adalah salah satu rantai yang dimiliki oleh operator hedge fund New York yang juga kebetulan memiliki bank yang mengkhususkan diri pada pinjaman mahasiswa, ketiganya tahu bahwa mereka telah terjebak dalam The Great Law School Scam.



Penasaran dengan endingnya? The Rooster Bar karya John Grisham tinggal dibeli di toko buku terdekat.