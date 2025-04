2 Restoran Hong Kong Raih Penghargaan 50 Best Asia 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tempat kuliner Hong Kong meraih posisi teratas dua ajang penghargaan Asia’s 50 Best Restaurants 2025 dan Asia’s 50 Best Bars 2024. Hong Kong sejak lama dikenal oleh para penikmat kuliner dan pelaku industri global sebagai salah satu kota gastronomi terbaik di dunia. Pengakuan terbaru ini semakin memperkuat posisi Hong Kong sebagai destinasi unggulan bagi para pencinta makanan dan minuman,

50 Best merupakan salah satu otoritas terkemuka dunia dalam bidang perhotelan internasional. Organisasi ini menyoroti tren global dan menampilkan restoran serta bar terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar tahunannya disusun berdasarkan suara para pelaku industri lokal. Tujuannya untuk merayakan keunggulan dalam dunia gastronomi, mulai dari kreasi kuliner inovatif hingga minuman kelas dunia.

Restoran The Chairman di Hong Kong, yang meraih peringkat kedua dalam Asia's 50 Best Restaurants 2025. (dok. Asia's 50 Best Restaurants 2025)

Dua restoran Hong Kong, The Chairman dan WING, berhasil menempati posisi kedua dan ketiga dalam daftar Asia's 50 Best Restaurants 2025, yang diumumkan di Seoul, Korea. Masing-masing naik peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara posisi pertama ditempati oleh restoran Gaggan di Bangkok, Thailand.

Bagi Vicky Cheng, Chef dan Pemilik WING, mendapat pengakuan sebagai sebagai salah satu restoran terbaik di Asia adalah kehormatan luar biasa. "(Penghargaan) ini mencerminkan komitmen kami dalam mendorong batas-batas kreativitas kuliner. Kami bangga bisa menjadi bagian dari warisan kuliner Hong Kong yang kaya, dan pengakuan ini semakin menyemangati kami untuk terus menjelajahi cakrawala gastronomi baru," katanya dalam keterangan tertulis Hong Kong Tourism Board, Jumat, 11 April 2025.

Vicky Cheng, Chef dan pemilik WING. (dok. WING via HKTB)

Vicky Cheng juga meraih penghargaan bergengsi Inedit Damm Chefs' Choice Award yang dipilih oleh sesama profesional industri. Prestasi ini melengkapi perjalanan luar biasa kuliner Hong Kong dalam 12 bulan terakhir, yang dimulai saat Bar Leone mengejutkan dunia perhotelan dengan debutnya langsung di peringkat pertama dalam Asia’s 50 Best Bars 2024. Bar pertama yang mencapai prestasi tersebut dalam sejarah penghargaan ini.

Sejumlah tempat makan ternama lainnya dari Hong Kong juga berhasil masuk dalam daftar Asia’s 50 Best Restaurants 2025. Di antaranya Caprice (no. 18), Neighborhood (no. 21), MONO (no. 24), Estro (no. 32), dan And (no. 41). Termasuk dalam daftar panjang peringkat 51–100, yaitu VEA (no. 53), Xin Rong Ji (no. 56), Testina (no. 60), Ta Vie (no. 64), Feuille (no. 93), dan 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana (no. 94).