40 Lagu Ini Cocok Menemani Anda Saat Bercinta

TEMPO.CO, Jakarta - Suara merdu Rihanna, Ciara, Banks, FKA Twigs bahkan sang legenda Nina Simone rupanya cocok menemani Anda dan pasangan bercinta sepanjang malam. Alih-alih hanya mematikan lampu, jadikan malam-malam intim Anda terasa lebih menggairahkan dengan 40 lagu terbaik di bawah ini.

Baca: Reaksi Tubuh Jika Jarang Bercinta



Night Night – Kehlani

Orion’s Belt – Sabrina Claudio

$ecret – Goapele

Keep Running – Tei Shi

Crush – Yuna feat. Usher

What is Love – Kingdom feat. SZA

Do Not Disturb – Teyana Taylor feat. Chris Brown

Keep On – Kehlani

So High – Doja Cat

Collide – Justine Skye feat. Tyga

Go All Night (Let Me Roll) – Kelela

Meet Me in the Middle – Jessie Ware

Body Say – Demi Lovato

Adore – Cashmere Cat feat. Ariana Grande

Undiscovered – Laura Welsh

Treat Me Like I’m Fire – Lion Babe

Wax – Kilo Kish

Come to Me – Bjork

Bank Head (Prod. Kingdom) – Kelela

Pleasure This Pain – Kwamie Liv feat. Angel Haze

Hotter than Hell – Dua Lipa

Lovesick – Banks

True Disaster – Tove Lo

Let Me In – El Perro del Mar

Sacrifices – Tinashe

I Put Spell on You – Nina Simone

Make You Feel – Alina Baraz feat. Galimatias

Criminal – Fiona Apple

Good for You – Selena Gomez feat. A$AP Rocky

All the Way Down – Kelela

Kiss it Better – Kehlani

Childs Play – SZA feat. Chance the Rapper

Body Party – Ciara

Oh Yeah – Bat For Lashes

Two Weeks – FKA Twigs

Leisure Suite – Feist

Skin – Rihanna

Primetime – Janelle Monae feat. Miguel

Indo – Cassie

Promise – Ciara





MARIE CLAIRE | ESKANISA RAMADIANI