Bahaya Lupa Berkedip saat Menatap Layar

Studi menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 7 jam 38 menit per hari di depan layar. "Normalnya, seseorang berkedip belasan kali per menit, namun saat menatap layar, frekuensi ini bisa turun drastis hingga kurang dari lima kali per menit," kata Nina dikutip dari Antara, Sabtu, 22 Februari 2025.