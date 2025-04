Cara Mengolah Pare agar Tidak Pahit ala Okinawa

TEMPO.CO, Jakarta - Mengolah pare bisa terasa susah-susah gampang karena Anda harus memutar otak agar rasa pahitnya tidak mendominasi lidah. Restoran Jepang En Dining yang menyajikan masakan Okinawa memiliki cara tersendiri untuk mengolah sayuran ini agar tidak pahit dan lezat saat disantap.



Caranya, iris pare setipis mungkin, kemudian ditumis dengan campuran bumbu, termasuk sedikit sake, agar rasa pahitnya berkurang. Semakin tipis irisan pare, rasanya akan semakin renyah, selain itu bumbunya pun makin meresap.



Campurkan juga tofu, soyu, garam, telur dan daging sesuai selera dalam tumisan pare. Di Okinawa, biasanya daging babi yang jadi padanan dalam masakan pare, namun di restoran ini daging yang dipakai adalah sosis ayam. Baca: Ini 8 Makanan Penghilang Depresi



En Dining adalah salah satu restoran yang berpartisipasi dalam program Flavors of the World yang diadakan Plaza Indonesia selama November. Program ini melibatkan puluhan F&B tenant yang mempresentasikan variasi 50 menu kuliner dari berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Korea hingga Prancis.



Selain itu, lima chef yang terdiri dari Yvonne Yuen, Duongporn Achanai, Adrian Aryo Bismo, Michelle Santoso dan Arimbi Nimpuno juga digandeng untuk membuat menu khusus di Lamoda Plaza Indonesia. Mereka juga berpartisipasi dalam Charity "From Farm to Table" yang penjualannya akan disumbangkan untuk pembangunan sekolah di Malaka Barat.



Ada pula Cooking Master Class, kompetisi foto dan food styling hingga talkshow bersama pakar kuliner seperti Chef Hugo Bertolini, Wina Bissett dan Tria Nuragustina.