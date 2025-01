Heboh Martabak, Netizen Indonesia dan Malaysia Ramai di Medsos

Melihat unggahan ini, warganet dari kedua negara di Asia Tenggara ini justru saling mengklaim martabak berasal dari negara masing-masing.



"Ini apam balik. Ianya milik Malaysia!" komentar netizen Malaysia. "Kue Bandung? Itu nama kota dimana? Ini Apam Balik, Malaysia punya. Jangan semua kebudayaan & kuliner kita diklaim," tulis netizen lain.



"This is indonesia's traditional treat mainly called martabak," kata warganet Indonesia. "You can find it in every corner of the street in Indonesia. Welcome," ujar netizen lain.



Tidak hanya netizen yang saling berdebat, ada pula warganet yang berusaha menengahi dengan menyebut asal makanan martabak sebenarnya dari Cina.



"In malaysia we called it, apam balik. But it is originally from indonesia though. Sorry indonesian for us who always claiming your things," tulis seorang warganet. "Calm your tits dude, it's originally from China," ujar netizen lainnya.