Indonesia Bisa Jadi Pemasok Fashion Muslim Dunia, Tantangannya?

Reni Yanita menjelaskan berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report tahun 2023-2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mendominasi ekosistem fashion muslim setelah Turki dan Malaysia.

Reni Yanita menjelaskan bahwa pasar ekonomi Islam di dunia memiliki peluang besar untuk tumbuh pada tahun mendatang. Berdasarkan data State of Global Islamic Economic Report tahun 2023-2024, pada tahun 2027 mendatang diprediksi pengeluaran konsumen terhadap 6 sektor komoditas dapat mencapai 3,1 triliun dolar AS, dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu hanya AS 2,29 triliun dolar.