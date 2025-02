Kisah Phil Collins yang Kehilangan Minat Bermusik setelah Sakit

Ayah aktris Lily Collins ini pensiun dari musik pada Maret 2022 setelah pertunjukan terakhirnya bersama dua rekannya di Genesis, Mike Rutherford dan Tony Banks di 02 Arena London. Tujuh bulan kemudian, ia mengisahkan karir dan masalah fisiknya pada program dokumenter di YouTube, Phil Collins: Drummer First.

"Main drum berdampak pada tangan dan kaki saya. Kalau saya tak bisa lagi melakukan hal yang dulu bisa saya kerjakan, lebih baik saya rileks dan tak melakukan apapun," kisahnya pada wawancara itu, dikutip dari Hello! edisi 22 Februari 2025.

Bertahun-tahun bekerja di belakang drum membuat postur Phil Collins menjadi korban dan memicu serangkaian masalah kesehatan. Ia kesulitan mengangkat bagian depan kakinya sehingga kini harus dibantu tongkat untuk berjalan. Pelantun lagu "Againts All Odds" dan "One More Night" ini mengalami pergeseran tulang belakang di leher pada 2007, yang membuatnya mengalami kerusakan saraf parah di kedua tangan.