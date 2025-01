Legenda Radio Inggris Wafat karena Fibrosis Paru Idiopati, Penyakit Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu sosok legendaris di BBC, DJ Johnnie Walker, meninggal dunia di usia 79 tahun pada 31 Desember 2024 dengan penyebab yang disebutkan adalah penyakit paru yang tak bisa disembuhkan. Bintang radio veteran itu adalah pembawa acara "Sounds Of The 70s" dan "The Rock Show" dan mengundurkan diri pada Oktober 2024 serta mengaku sudah siap menghadap Yang Maha Kuasa.