Makna Imlek bagi Wilsen Willim, Update Kehidupan dengan Keluarga

Kalau istilah anak zaman now, menurut Wilsen, seperti update kehidupan satu sama lain. "Kami bahkan baru mau mengundang teman dan keluarga besar lima hari setelah hari H Imlek, pokoknya dalam lima hari pertama biasanya atau dua hari sebelum Imlek dan dua hari setelah Imlek itu kita lebih ngumpulnya keluarga inti. Dan menurut aku itu momen yang paling berharga," kenangnya.

Sebagai desainer, Wilsen telah menampilkan karyanya pada berbagai perhelatan bergengsi seperti Fashion Revolution Fashion Open Studio in 2018, Jagantara by Warisan Budaya Indonesia (WBI) 2022, Fashion Nation by Senayan City dan mempresentasikan karyanya secara aktif pada Jakarta Fashion Week setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2022.