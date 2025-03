Mengapa Pria Lebih Rentan Terserang Penyakit Jantung daripada Wanita?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian bagi pria dan wanita di Amerika Serikat. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pria cenderung mengalami serangan jantung pertama rata-rata 10 tahun lebih awal dibandingkan wanita. Selain itu, satu dari empat pria di AS meninggal akibat kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung.

Faktor Risiko yang Lebih Dominan pada Pria

Dilansir dari Medstar Health, faktor risiko umum seperti kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi diperparah oleh perubahan hormonal, obesitas perut, serta tantangan emosional pada usia paruh baya yang meningkatkan risiko serangan jantung lebih awal pada pria.