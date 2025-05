TEMPO.CO, Jakarta - Di sela-sela kesibukannya, Ani Yudhoyono menyempatkan berbelanja di pasar. Mantan ibu negara ini pada Minggu, 25 Oktober belanja ke pasar Fresh Market, Kota Wisata, Cibubur. Ani berbagi kabar ini pada akun Instagramnya @aniyudhoyono.



"Minggu-minggu enak nih kalau makan tempe goreng plus cabe rawit." Belanja di Fresh Market, Kota Wisata, Cibubur, 25 Oktober 2015. "It would be delicious to eat fried 'tempe' (fermented soybean cake) with bird's eye chillies on Sunday." Grocery shopping at Fresh Market, 'Kota Wisata', Cibubur, 25 October 2015.

#groceryshopping



'Aksi' istri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini langsung mendapat komentar dari netizen.



"Wah, Bu Ani berbelanja menarik perhatian madayarakt sepasar jadi ikut heboh, eh aku juga ada di sana ikut lihat Bu Ani berbelanja loh," tulis akun @lismazanawati.



Dalam foto yang diunggah Ani, tampak ia sedang berada di gerai tempe dan sedang memilih tempe segitiga berbungkus daun pisang. Ekspresinya tampak bahagia seperti kebanyakan para ibu atau wanita yang berbelanja ke pasar. Ani dan keluarga memang menyukai makanan ini sejak kecil.



Akun @efvinhandriyani menuliskan, "BU di buat tempe penyet bae... Ehmm lemaknyo... +2 pereng hohoo

ndevavaMaaf bu,,,, Wktu di UIN Malang .. Ibu juga mncicipi tmpe goreng t' lupa cabe rawitnya."



"Hadewww ibu disini sya jd kangen sm tempe bungkus daun pisang....tak bisa dibandingkan memang hanya di tanah air lah makanan enak n lezat serta muarh ku dpt...missssss bu @aniyudhoyono." tulis akun @eniletha.eniletha.



"Di pasar tradisional memang lebih fresh bahan2nya..selamat berbelanja bu." kata akun @titis_handayani



HADRIANI P.

