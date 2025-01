Orang Tua Selingkuh, Psikolog Sarankan Jujur pada Anak

Jennifer terlihat tenang dan mengatakan akan menghubungi ayah SH. Tidak lama kemudian, SH menjambak rambut Jennifer dan coba dipisahkan oleh seorang pria berbaju putih. Jennifer terlihat menghubungi seseorang melalui ponselnya. Tak berhenti di situ, saat Jennifer menelepon, SH kembali berteriak, "Hi dad, it's me. And your whore!” teriak SH.