Retret Kepala Daerah: Tips Sehat & Bugar Saat Ikut Retret dan yang Harus Dilakukan

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan stamina adalah dengan rutin berolahraga. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang setiap minggu. Ini bisa berupa jalan kaki, berenang, bersepeda, atau aerobik air. Untuk mempermudah penerapan, latihan ini dapat dibagi dalam sesi 10 hingga 15 menit sebanyak dua kali sehari.