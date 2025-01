Risiko Baru Minuman Beralkohol di Usia 35-50: Efek Fisik yang Berbeda dari Peminum Muda

Dilansir dari laman Channel New Asia, kelompok usia 35-50 di Amerika Serikat tahun tercatat memiliki tingkat pesta minuman keras tertinggi pada tahun 2022. Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa lonjakan terbesar dalam konsumsi alkohol berat antara 2018 hingga 2022 yang terjadi pada individu berusia 40-an. Para dokter juga menyoroti kekhawatiran terhadap meningkatnya kebiasaan minum, terutama di kalangan wanita paruh baya karena lebih banyak dari mereka mengembangkan penyakit hati dan jantung yang berhubungan dengan alkohol.

Hal ini dilakukan dalam penelitian National Library of Medicine “Alcohol’s Effects on the Cardiovascular System” yang dilakukan di tahun 2027. Dampak ini akan meningkat atau semakin berbahaya bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya.