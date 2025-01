Ini Aturan di AS dan Negara-negara Eropa tentang Konsumsi Minuman Beralkohol

TEMPO.CO , Jakarta - Ahli Bedah Umum AS pada Jumat, mendesak agar minuman beralkohol mencantumkan label yang memperingatkan konsumen tentang risiko kanker, Reuters melaporkan.

Panduan National Health Service merekomendasikan konsumsi tidak lebih dari 14 unit alkohol per minggu. Layanan ini, yang didanai oleh publik, menyarankan "tidak ada tingkat minum yang benar-benar aman, tetapi dengan mengikuti pedoman ini, risiko Anda untuk membahayakan kesehatan Anda akan berkurang."

Badan kesehatan masyarakat Prancis, Sante Publique France, merekomendasikan orang dewasa untuk membatasi konsumsi alkohol hingga maksimal dua minuman standar per hari dan tidak minum setiap hari, menurut rekomendasi alkohol resminya yang terakhir diperbarui pada 2022.

Badan tersebut menyatakan bahwa risiko kesehatan terkait alkohol meningkat seiring dengan jumlah yang dikonsumsi seumur hidup dan menyarankan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 10 minuman standar per minggu sambil mengamati hari bebas alkohol setiap minggu.

Badan ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa minum alkohol dalam jumlah sedang bisa aman dan memperingatkan di situs webnya tentang risiko kanker yang terkait dengan konsumsi alkohol. Mereka menyebutkan bahwa alkohol adalah karsinogen yang diketahui dan risiko mengembangkan bentuk kanker tertentu meningkat hanya dari satu minuman per hari, terlepas dari jenis alkohol yang dikonsumsi. Tujuh jenis kanker terbukti terkait dengan konsumsi alkohol, katanya, mengutip mulut, laring, faring, kerongkongan, hati, kolorektal, dan tumor payudara.

Pusat Masalah Kecanduan Jerman merekomendasikan agar wanita minum tidak lebih dari 12 gram alkohol per hari, setara dengan bir kecil atau segelas kecil anggur, dan agar pria minum tidak lebih dari 24 gram alkohol per hari, setara dengan dua bir kecil atau segelas besar anggur. Pusat ini juga merekomendasikan setidaknya dua hari bebas alkohol per minggu.