Rupa-rupa Celana Dalam Lelaki, Mana yang Pas untuk Si Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - Menemukan celana dalam yang tepat bukan hanya menjadi masalah bagi kaum Hawa. Para pria ternyata juga mengalaminya, meski mungkin mereka lebih sering meminta istri atau pasangannya untuk membelikan. Apapun alasannya, tak bisa dipungkiri jika pakaian dalam menunjang penampilan luar.



Kini, semakin beragam desain pakaian dalam pria dan jenis bahannya. Ini menjadi tantang tersendiri bagi pria yang mengenakannya. Celana dalam laki-laki sebaiknya pas dipakai, tidak terlalu longgar namun juga tak terlalu ketat, serta masa pakai kurang dari lima tahun.



Selain menjadi kebutuhan praktis, celana dalam bisa membuat pria yang memakainya merasa seksi. Editor The Underwear Expert Blog, Michael Kleinmann menjabarkan berbagai jenis celana dalam supaya Anda bisa menentukan pilihan yang tepat. Berikut ini penjelasannya:



1. Brief

Kebanyakan pria memilih celana dalam yang sesuai dengan ukurannya dan bisa dikenakan untuk bermacam mode celana panjang. Celana dalam pria jenis brief menutup seluruh bagian bokong, sedangkan paha atas dan sisi kaki terbuka. Cocok digunakan ketika berolahraga atau untuk dipakai sehari-hari.



2. Low-rise brief

Celana dalam ini berpotongan rendah di bagian pinggul. Cakupannya menutupi bagian penis, bokong, dan menaikkan testis. Jenis low-rise brief bisa dipakai dengan celana pendek, celana jeans low-rise, dan celana olahraga.



3. Mid-rise brief

Garis pinggang celana ini berada pas di bagian pinggang. Mid-rise brief dapat digunakan pada celana jeans potongan regular, celana panjang, dan celana pantai untuk berselancar atau kegiatan di pantai lainnya.



4. High-rise brief

Bagian pinggang celana dalam ini berada tepat di bawah pusar. Saat memakainya, para pria dapat merasakan efek merampingkan pinggang dan meratakan perut. Pas dipakai dengan celana berpotongan pinggang lebih tinggi.



5. Boxer brief

Celana dalam boxer memberikan cakupan sekitar setengah paha. Tapi sekarang banyak juga memberi cakupan hanya sepertiganya. Celana dalam jenis ini akan memberi perlindungan dari gesekan ketika berolahraga. Biasanya juga dibuat dengan bagian pinggang berpotongan sedang.



Sangat pas dipakai sehari-hari atau untuk berolahraga. Cocok dikenakan dengan celana pendek, celana berkain kasar, seperti denim yang dianyam atau wol musim dingin.



6. Boxer

Celana boxer biasanya longgar dan tanpa dukungan untuk bagian testis. Celana jenis ini membuat penis lebih mudah bernapas ketimbang pakaian dalam lainnya. Bagian pinggul dan paha terbuka lebar.



7. Trunk

Celana jenis trunk merupakan favorit pria. Desain perpaduan celana dalam brief dan boxer, tanpa tumpukan kain. Celana boxer dengan bentuk persegi dan bagian sisi kaki lebih pendek. Bisa digunakan untuk sehari-hari, olahraga sedang, dan apa pun.



8. Jockstrap

Jockstrap atau celana dalam olahraga menawarkan dukungan frontal dan perlindungan. Bagian testis akan terangkat dan sedikit terasa menjauh dari tubuh, sehingga memberikan sensasi lebih dingin dan pengeringan daripada celana dalam biasa. Celana ini memberikan dukungan pada otot bagian bokong. Beberapa jockstrap memiliki perlindungan khusus yang dipakai untuk olahraga bela diri dan bersepeda.



MEN’S HEALTH | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

10 Perbuatan Buruk yang Makin Umum di Era Modern

4 Masalah Kesehatan yang Bikin Malu dan Cara Mengatasinya

Ivan Gunawan Bilang Followernya 'Edan', Nyontek Lalu Nge-Tag