Temuan Dua Masalah Umum bagi Milenial dan Gen Z Yang Hendak Menikah

TEMPO.CO , Jakarta -- Setidaknya ada dua masalah umum yang dihadapi kalangan milenial dan generasi (Gen) Z yang ingin menikah. Perusahaan riset Populix menyebutkan, dua masalah tersebut berhubungan dengan harapan orang tua dan anggaran dana yang terbatas bagi mereka untuk menikah. “Meskipun ada sedikit penurunan khususnya pada faktor keterbatasan anggaran, pada dasarnya temuan ini senada dengan data yang kami temukan dua tahun lalu,” ujar Vice President of Research Populix Indah Tanip lewat keterangan tertulis, Jumat, 7 Februari 2025.

Dalam laporan terbaru bertajuk “Pre and Post Wedding: Financial Planning and Management”, secara keseluruhan Populix mengungkapkan lima tantangan yang dihadapi milenial dan gen-Z yang saat ini sedang merencanakan pernikahan. Dimulai dari keterbatasan anggaran yang dialami 59 persen calon mempelai dan ekspektasi orangtua yang dikeluhkan oleh 57 persen pasangan.