10 Wisata Jakarta Gratis untuk Plesir saat Tanggal Merah

Chillax terbagi menjadi dua area utama yaitu The Headquarters dan The Backyard. The Headquarters menampung restoran besar dengan area makan indoor maupun outdoor, sementara The Backyard berisi gerai mini yang menyajikan berbagai pilihan kuliner di area terbuka.

9. Taman Ismail Marzuki

Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah pusat kesenian dan kebudayaan yang terletak di Jalan Cikini Raya No. 73, Menteng, Jakarta Pusat. Di kawasan Taman Ismail Marzuki, Anda bisa mengunjungi beberapa tempat menarik, seperti Perpustakaan Jakarta, Planetarium Jakarta, Galeri Seni, hingga Gedung Teater. Masuk ke area TIM tidak dipungut biaya, namun beberapa fasilitas seperti pertunjukan teater atau planetarium mungkin memerlukan tiket masuk

10. Erasmus Huis

Erasmus Huis adalah pusat kebudayaan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1970. Tempat ini menawarkan beragam fasilitas yang dapat dinikmati secara gratis oleh pengunjung, seperti perpustakaan, galeri seni, hingga pusat pelatihan bahasa.