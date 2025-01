5 Bintang Korea yang Populer Bukan dengan Nama Asli

Aktor yang terkenal dalam drama Crash Landing On You ini menggunakan nama pop. Nama aslinya adalah Kim Tae Pyung, ia membuat nama pop tersebut karena menganggap nama aslinya sulit diucapkan. Pada 2010, Hyun Bin membintangi Secret Garden yang diakui dalam Penghargaan Drama SBS 2010 dan Penghargaan Seni Baeksang ke-47.

Satu tahun setelah mendapat pengakuan skala internasional, Hyun Bin memulai wajib militer selama 21 bulan sebagai tentara di Korps Marinir. Pada 2019, Hyun Bin bertemu kembali dengan lawan mainnya di The Negotiation, Son Ye Jin dalam drama percintaan Crash Landing on You sebagai kapten tentara Korea Utara.