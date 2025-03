8 Artis Korea yang Melewati Masa-Masa Sulit hingga Akhirnya Bisa Sukses

Infinite Rilis Video Klip Tell Me, Comeback Pertama Tanpa Hoya

Setelah berjuang dan bekerja keras, ia pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi model dalam video musik SHINee berjudul ‘Tell Me What To Do’. Sejak saat itu, kariernya terus menanjak dan puncaknya saat ia membintangi drama The World of the Married.

2. Seo In Guk

Aktor Seo In Guk mengawali kariernya sebagai penyanyi. Ia merupakan kontestan dalam program kompetisi menyanyi yang populer di Korea bernama Superstar K. Kala itu, banyak penonton yang bersimpati kepadanya karena ia seperti telah menjalani kehidupan yang sulit.