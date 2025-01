Akhirnya Will Smith Punya Akun Instagram

TEMPO.CO, Los Angeles - Aktor Will Smith akhirnya bergabung dengan Instagram. Bintang 'Suicide Squad' tersebut mengumumkan kedatangannya di situs media sosial saat berbagi fotonya ketika tampil di The Ellen DeGeneres Show, Kamis 12 Desember 2017.



Justin Timberlake dengan cepat menyambut kehadiran aktor 49 tahun itu di Instagram dengan mengunggah foto saat dia berdua dengan Will Smith saat acara MTV Video Music Awards 2013 dan menggunakan hesteg #TBT.



"Selamat datang di Instagram @willsmith, ini disebut #TBT, yang berarti throwback thursday. Kamu memposting foto lama lalu diposting hari Kamis. Saya menyukai foto ini karena ini adalah foto kita berdua saat sedang berbicara serius tentang sesuatu yang sangat penting, dan itu membuat saya merasa penting," tulis Justin Timberlake dalam keterangan foto.



Dan istrinya Jada Pinkett Smith juga mengucapkan selamat. "Selamat datang di Instagram @willsmith :)"



Dalam waktu kurang dari 24 jam Will Smith telah mengumpulkan lebih dari 900.000 pengikut. Anak-anak Will yang remaja, Jaden Smith, 19, dan Willow Smith, 17, belum menulis sambutan menyambut ayah mereka ke jaringan media sosial itu.



FF | ALIA