Aktor Korsel Park Bo-Gum Mulai Sapa Penggemar di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Park Bo-gum memulai tur Asia dengan menemui para penggemarnya di Malaysia pada Sabtu (10 Desember 2016).



Sekitar 3.000 orang menghadiri acara itu, tempat Park berbicara dengan mereka tentang kehidupan sehari-hari serta menyanyi dan menari di panggung.



Agensi tempat Bo-gum bernaung, Blossom Entertainment, menyebutkan bahwa setelah mengunjungi Malaysia bintang drama "Love in the Moonlight" itu dijadwalkan melanjutkan tur ke Hong Kong, Indonesia, Taiwan, Jepang, Thailand, dan Singapura, serta menutupnya di Korea Selatan sebelum akhir tahun ini.



Drama "Love in the Moonlight" yang ditayangkan KBS telah mencatat rating pemirsa lebih dari 20 persen menurut warta kantor berita Yonhap.



ANTARA