Angelina Jolie di Kamboja: Inilah yang Dilakukan

TEMPO.CO, Phnom Penh—Angelina Jolie kian terikat dengan Kamboja. Setelah mengadopsi anak dari negeri ini, kini aktris 40 tahun ini akan memimpin komite kehormatan untuk Festival Film Internasional Kamboja yang bakal digelar Desember mendatang.

Jolie akan memberikan dukungan moral dan “membawa perhatian terhadap kelahiran kembali industri film Kamboja,” kata Cedric Eloy, Pimpinan Komisi Film Kamboja seperti dikutip People, Kamis, 25 November 2015.

Festival ini akan digelar di ibu kota Kamboja, Phnom Penh mulai 4 hingga 10 Desember 2015. Ada lebih dari 130 film dari 34 negara yang akan diputar dalam gelaran ini. “Sejarah Kamboja yang kaya, budaya dan orang-orang berbakat memberikan keistimewaan kawasan ini di dunia,” kata istri dari aktor Brad Pitt itu dalam keterangan tertulisnya. “Saya bangga menjadi bagian dari festival ini,” katanya melanjutkan.

Jolie punya kisah panjang di Kamboja. Empat belas tahun lalu, dia mengadopsi Maddox, putra pertamanya di negeri ini. Dia juga mendirikan dua badan amal di negeri ini: Maddox Jolie-Pitt Foundation dan Maddox Chivan Children’s Center. September lalu, dia bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Jolie kini tengah berada di Kamboja untuk mengambil gambar First They Killed My Father, film berdasarkan memoar Loung Ung, pengarang dan aktivis HAM. Film itu berkisah tentang kebrutalan rezim Khmer pada tahun 1970an. Film yang didistribusikan oleh jaringan Netfilx itu akan diceritakan lewat sudut pandang anak 5 tahun yang hidup di dalam genosida rezim Khmer. Menurut Jolie, film ini akan mengajarkan Maddox tentang masa lalunya.

“Sangat penting bagi dia (Maddox) untuk memahami identitasnya,” katanya pada AP. “Dia anakku tetapi dia juga anak Kamboja. Ini waktunya buat keluarga kami untuk memahami semua yang berarti bagi dia dan kami. Saya ingin menceritakan kisah ini dengan cara yang paling benar dan seakurat mungkin. Ini adalah bentuk penghormatan saya bagi orang-orang Kamboja,” kata Jolie.

AP | PEOPLE