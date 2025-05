TEMPO.CO, Los Angeles - Malam anugerah film terbaik sejagat, Academy Awards atau Oscar ke-87, sudah setengah jalan. Dari 24 nomine, tersisa tujuh yang belum dibacakan. Dari 17 nomine yang sudah dibacakan, The Grand Budapest Hotel dan Whiplash sama-sama memborong tiga piala.



Adapun film dokumenter Citizenfour meraih penghargaan sebagai film dokumenter kategori feature terbaik. Film yang bercerita tentang Edward Snowden ini disutradarai Laura Poitras.



Pada Januari 2013, Laura Poitras menerima surat elektronik terenkripsi dari orang asing yang menyebut dirinya “Citizenfour”. Di dalamnya, si orang asing menawari informasi tentang praktek penyadapan ilegal dari badan intelijen Amerika.



Bersama wartawan investigasi Glenn Greenwald dan reporter The Guardian, Ewen MacAskill, ia pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengan orang asing tersebut. Belakangan, dia memperkenalkan diri sebagai Edward Snowden. Rekaman pertemuan dengan Snowden ini kemudian dijadikan film.



Snowden adalah mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA). Dia membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada media massa.



Berikut ini daftar pemenang Oscar:



Pemain Pria Pendukung Terbaik: J.K. Simmons dalam film Whiplash

Pemain Wanita Pendukung Terbaik: Patricia Arquette dalam Boyhood

Film Animasi Terbaik: Big Hero 6

Film Animas Pendek Terbaik: Feast

Desain Produksi Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Visual Efek Terbaik: Interstellar

Sinematografi Terbaik: Birdman.

Editing Film Terbaik: Whiplash

Kostum Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Tata Rias dan Rambut Terbaik: The Grand Budapest Hotel

Mixing Suara Terbaik: Whiplash

Editing Suara Terbaik: American Sniper

Film Bahasa Asing Terbaik: Ida dari Polandia

Film Pendek Terbaik: The Phone Call

Film Dokumenter Pendek Terbaik: Crisis Hotline: Veterans Press 1

Film Dokumenter Terbaik Kategori Feature: Citizenfour

Soundtrack Film Terbaik: Glory dalam Selma



SYAILENDRA