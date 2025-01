Asal-Usul Nama The Sacred Riana

TEMPO.CO , Jakarta -Karakter The Sacred Riana yang ditunjukkan ilusionis Marie Antoinette Riana Graharani tidaklah lahir begitu saja.

Menurut Bow Vernon, manajer Riana, karakter tersebut dibuat selama sekitar tiga tahun sejak Riana mengikuti The Next Mentalist, ajang pencarian mentalist pengganti Deddy Corbuzier pada 2013-2014.

"The Sacred Riana pertama kali muncul di acara The Next Mentalist, bermula dari situ. Tapi sebelumnya Riana sudah perform-perform juga," kata Bow dalam wawancara dengan media di Jakarta, Selasa.