Begini Adegan Mesra Nikita Willy dengan Putu Gede

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Nikita Willy dan kekasihnya, Putu Gede Suarsana, semakin lengket. Pasangan yang menjalin hubungan asmara sejak sepuluh bulan lalu itu tak canggung pamer kemesraan.

Dari Instagram yang diunggah Putu Gede, Senin, 16 Mei 2016, keduanya tampak mesra menikmati kebersamaannya di sebuah restoran yang memiliki pemandangan langsung ke pantai. Mereka terlihat berpandangan dan sama-sama tersenyum. "Out and about in Rock Bar," tulis Putu Gede memberi keterangan foto tersebut.

Foto romantis Nikita dengan pacarnya yang berprofesi sebagai pengusaha itu pun menuai pujian netizen. "Best couple," tulis seorang netizen. "Semoga cepat menikah kalian serasi bgt..," tulis netizen lain.

Hubungan asmara Nikita dengan Putu Gede selalu menjadi sorotan netizen terkait dengan perbedaan keyakinan yang mereka anut. Yora, ibunda Nikita, sempat mengungkapkan tidak setuju putrinya berpacaran dengan pria beda agama. Meski begitu, pasangan ini tetap mesra.



TABLOID BINTANG

