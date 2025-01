Bella Hadid Pacaran dengan Drake

TEMPO.CO , Los Angeles - Bella Hadid rumornya sedang dekat dengan penyanyi Drake sejak Juni tahun ini. Beberapa sumber yang dekat dengan gadis 21 tahun itu mengungkapkan kedekatan keduanya semakin intents setelah Drake membantu Bella mengadakan pesta ulang tahun yang mewah di New York awal bulan ini. Baca: Bella Hadid Umumkan Pacar Baru "Bella sedang jatuh cinta, dia pikir itu sangat romantis. Awal mula mereka dimulai dengan santai, tapi mereka benar-benar serius. Mereka sudah bertemu dan pergi makan malam romantis." Bella Hadid sebelumnya menjalin hubungan dengan The Weeknd dan putus pada November 2016.

Kabarnya tak ingin hubungan mereka dipblikasikan. Bella dan Drake ingin menjaga hubungan tersebut secara pribadi. Terlebih Bella yang tidak menyukai publisitas setelah berpisah dengan The Weeknd.



"Bella telah melupakan mantannya dan tidak tertarik pada Drake. Tapi itu segera berubah saat Drake terlihat memesona dan merayu dia dengan pemberian barang romantis, termasuk perhiasan dan bunga mahal. Sejak perpisahan dengan The Weeknd ke publik, Bella ingin menjaga hubungan barunya tanpa publikasi. "



Sementara itu, ibu Bella, Yolanda baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan hubungan The Weeknd dengan Selena Gomez, yang dimulai hanya dua bulan setelah berpisah dengan Bella.



Bella kini mencoba melupakan mantan kekasihnya itu. "Dilihat dari luar, Anda mungkin mengira saya menanganinya dengan baik. Tapi dia selalu ada di hati, ini awalnya memang sangat berat, akan sulit untuk sementara waktu. Cinta terasa sakit, tapi kita harus melewatinya. Tidak ada lagi masalah antara kita," kata Bella Hadid.



FF | ALIA