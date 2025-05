TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jepang, Setsuko Hara, meninggal di usia 95 tahun pada 5 September 2015. Kabar kematian bintang film Tokyo Story dan sederet film klasik Jepang itu baru ramai diberitakan media pada Rabu, 25 November 2015, nyaris tiga bulan setelah kematiannya.



Berita kematian Setsuko Hara mendominasi halaman depan surat kabar di Jepang dengan judul yang menyebutnya sebagai penampil "legendaris" dan "Eternal Madonna".



Setsuko Hara dirawat di rumah sakit sejak pertengahan Agustus 2015 karena pneumonia. Kematian Setsuko Hara tidak segera dipublikasikan atas permintaannya sendiri. "Seperti harapannya agar tidak perlu ada kehebohan," kata keponakannya yang berusia 75 tahun kepada kantor berita Kyodo.



Setsuko Hara, yang bernama asli Masae Aida, memulai debutnya pada 1930-an. Namun namanya baru melejit setelah Perang Dunia II saat bekerja sama dengan sutradara terkenal, Yasujiro Ozu, dalam film Tokyo Story.



Pada film yang diproduksi pada 1953 itu, yang dianggap sebagai karya agung dalam sinema dunia, Setsuko Hara berperan sebagai janda perang. Dia merawat mertua dari mendiang suaminya ketika mereka berkunjung ke Tokyo, sementara anak kandungnya sendiri terlalu sibuk.



Sebuah polling dari sineas regional dan kritikus internasional yang dipublikasikan bulan lalu pada Festival Film Internasional Busan menobatkan drama tersebut sebagai film Asia terbaik sepanjang masa.



Setsuko Hara juga berperan dalam film Yasujiro Ozu yang berjudul Late Spring and Early Summer. Dalam film yang mengangkat isu hubungan keluarga saat ekonomi semakin modern dalam waktu singkat itu, dia berperan sebagai perempuan sopan dan elegan.



Setsuko Hara juga tampil dalam film No Regrets for Our Youth dan The Idiot karya Akira Kurosawa, yang pernah menggarap Seven Samurai bersama Tadashi Imai dan Mikio Naruse.



Aktris yang dikabarkan tidak menikah dan dijuluki "Eternal Virgin" ini mendadak hengkang dari industri film pada 1962. Dia kemudian tinggal di sebelah rumah saudaranya di Kamakura, kota tepi pantai di selatan Tokyo.



Setsuko Hara tak pernah menjelaskan kepergian mendadaknya dari industri yang membuat sosoknya semakin misterius. Namun, dalam wawancara khusus dengan sebuah surat kabar pada 1992, dia dengan rendah hati mengecilkan pencapaiannya sebagai salah satu aktris terkemuka Jepang selama masa yang kerap disebut sebagai zaman keemasan sinema di negeri itu.



"Bukan hanya saya yang bersinar," ujarnya kepada surat kabar Yomiuri. "Saat itu semua orang bersinar," tutur Setsuko Hara dalam salah satu wawancara dengan media.



