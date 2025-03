Blake Lively Rekrut Eks CIA untuk Hadapi Sengketa Hukum dengan Justin Baldoni

“Tim litigasi Lively merekrut Shapiro untuk memberikan saran mengenai strategi komunikasi hukum dalam gugatan yang sedang berlangsung,” kata tim hukumnya dari firma Willkie Farr & Gallagher, dikutip dari Variety. Menurut laporan ENews, langkah ini muncul sepekan setelah publisis Lively, Leslie Sloane—yang juga digugat Baldoni bersama sang aktris dan suaminya, Ryan Reynolds—meminta pengadilan mencabut namanya dari perkara.

Blake Lively vs Jusin Baldoni Saling Gugat di Hollywood

Kasus bermula ketika Lively mengajukan surat ke Pengadilan Distrik Selatan New York pada Desember lalu. Ia menuduh Baldoni melecehkannya saat produksi It Ends With Us pada 2023. Lively juga mengklaim sutradara itu melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadapnya pada 2024. Laporan The New York Times yang mengangkat tuduhan ini kemudian memicu perang hukum di Hollywood.