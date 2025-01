Camila Cabello, dari Fifth Harmony ke Puncak Tangga Lagu Inggris

TEMPO.CO, London - Untuk pertama kali, Camila Cabello memuncaki tangga lagu Inggris lewat single Havana. Prestasi Camila Cabello tergolong mengejutkan karena Havana tidak langsung menjadi jawara tangga lagu Inggris. Havana harus puas menempati posisi kedua terlebih dahulu selama tiga minggu.



Perjalanan Camila di industri musik juga menarik untuk disimak. Camilla Cabello, yang lahir pada 3 Maret 1997 tumbuh di lingkungan berbahasa Spanyol. Camila muda memupuk cintanya pada musik dengan mendengarkan Celia Cruz dan Alejandro Fernandez. Kariernya di musik dimulai saat mengikuti audisi The X Factor (Amerika Serikat) pada 2012. Penyanyi Camila Cabello mulai merintis karir solonya di industri musik dengan single Havana. Ia merupakan mantan anggota grup Fifth Harmony. Instagram.com



Meskipun tereliminasi, para juri membawanya kembali bersama dengan Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui dan Dinah Jane untuk membentuk sebuah kelompok yang kemudian disebut Fifth Harmony. Mereka menandatangani kesepakatan bersama dengan Syco Music dan Epic Records setelah menjadi pemenang ketiga dalam pertunjukan tersebut.



Pada Juli 2013, grup ini merilis lagu debut yang berjudul Better Together. Kemudian di tahun yang sama, Camila dan kelompoknya menunjukkan bahwa bernyanyi bukanlah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Kelompok ini mengambil bagian dalam Social Media Initiative, yang disponsori oleh produser eksekutif Teen Choice Awards. Mereka mempromosikan kesadaran media sosial agar terlindung dari ancaman penyalahgunaan teknologi.



Kehidupan pribadi Camila menjadi sorotan setelah Fifth Harmony berhasil mendapat ketenaran. Camila berkencan dengan Austin Mahone pada 2014 setelah Fifth Harmony menjadi tamu spesial dalam tur Austin. Setelah putus dengan Austin, Camila dikabarkan berkencan dengan Michael Clifford dan Harry Styles. Girlband Fifth Harmony yang beranggotakan Dinah Jane Hansen, Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani Hamilton dan Allyson Brooke Hernandez menghadiri ajang YouTube Music Awards di New York, Amerika Serikat, Minggu (3/11). REUTERS/Andrew Kelly