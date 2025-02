Daftar 8 Museum di Dunia yang Dibuka Tahun Ini

1. Museum of Modern Art Warsawa, Polandia

2. Yale Center for British Art, New Haven, Amerika Serikat

3. The Frick Collection, New York, Amerika Serikat

Di The Frick Collection pelancong dapat melihat lukisan indah dari Vermeer, Rembrandt, dan Holbein. Karya-karya tersebut dikumpulkan oleh industrialis Henry Clay Frick dan dipajang di bekas rumahnya di Fifth Ave. The Frick Collection akan buka kembali musim semi tahun 2025. Pembukaan ini memberikan kesempatan untuk melihat lantai dua yang dulunya merupakan tempat tinggal Henry Clay Frick dan keluarga.