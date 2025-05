Demi Film Fifty Shades of Grey, Nia Ramadhani ke Singapura

TEMPO.CO, Jakarta – Tak diizinkannya film Fifty Shades of Grey tayang di Indonesia mungkin mengecewakan bagi para penggemar Mr Grey. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang Nia Ramadhani untuk menyaksikan film itu.



Nia baru-baru ini terbang ke Singapura untuk menyaksikan kisah cinta Mr Grey. Nia sempat mengunggah fotonya tengah berpose di depan poster film erotis tersebut.



"Ini kebalikan dari taglinenya, bukan 'Mr. Grey will see you now' tapi i will come to see you, Mr.Grey hahahhahaaa..... @gitajanu #50shadesOfGrey," tulis Nia pada keterangan gambar yang diunggahnya pada Rabu, 18 Februari 2015.



Seketika para follower Nia menuliskan komentar iri mereka. "Apa perlu kita ke Singapura hanya untuk nonton ini (sedih)?" tulis salah satu akun. "Tungguin bajakannya aja," yang lain menimpali.



Fifty Shades of Grey bercerita tentang Anastasia Steele (Dakota Johnson), seorang mahasiswi sastra yang masih berusia 21 tahun. Suatu ketika dia memberi bantuan kepada Kate Kavanagh (Eloise Mumford) untuk mewawancarai seorang miliarder berusia 27 tahun bernama Christian Grey (Jamie Dornan).



Grey adalah seorang pria tampan, brilian, dan memiliki sifat yang mengintimidasi. Sedangkan Ana adalah seorang gadis polos dan lugu, tapi diam-diam menaruh hati kepada Grey.



RINA ATMASARI