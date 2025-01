Detik-detik Kematian Aktor Heath Ledger 17 Tahun Lalu

Lahir di Perth, Heath pertama kali menarik perhatian publik lewat perannya dalam film remaja adaptasi Shakespeare, 10 Things I Hate About You (1999). Kariernya terus melejit dengan penampilan cemerlang di sejumlah film yang mendapat pujian kritikus, termasuk The Patriot, Brokeback Mountain, hingga The Dark Knight, di mana ia menghidupkan karakter Joker yang ikonik.