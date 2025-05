Kapan Boleh Melepas Sepatu di Pesawat?

Seorang pakar etiket mengungkapkan bahwa ada satu saat di mana penumpang boleh melepas sepatu. Jodi R.R Smith, seorang pakar etiket, mengatakan penumpang boleh melepas sepatu di pesawat jika penerbangan berlangsung lebih dari empat jam. Namun, ada syarat lagi jika ingin melakukannya. "Hanya jika kaki Anda tidak bau," kata dia, seperti dilansir New Zealand Herald , 28 April 2025.

Pakar etiket Nick Leighton, yang menjadi salah satu pembawa acara podcast mingguan Were You Raised By Wolves?, mengatakan alasan lain adalah bau kaki. Jika memiliki masalah bau kaki, atau merasa mungkin memiliki masalah bau kaki, sebaiknya selalu mengenakan alas kaki atau mencari cara untuk menetralkan baunya, demi penumpang lain.