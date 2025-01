Di Film The Gift, Reza Rahadian Berperan Jadi Pria Buta

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktor Reza Rahadian kembali menunjukkan kepiawaiannya berakting. Banyak peran yang sudah dimainkan pria kelahiran 5 Maret 1987 ini. Kali ini, di film terbaru garapan Hanung Bramantyo The Gift, Reza berperan sebagai seorang pria buta.



Baca juga: Demian Aditya Buat Pernyataan Singkat Soal Insiden Death Drop



Kebutaan Harun—nama tokoh yang diperankan Reza dalam film tersebut—disebabkan oleh kecelakaan. Peran yang dimainkan Reza kali ini begitu tak mengenakkan. Pasalnya, ia kudu memerankan seseorang dengan permainan lonjakan emosi yang sangat drastis. “Menjadi orang yang superior kemudian inferior, gagal dan sangat rapuh. Itu tidak mengenakkan,” kata Reza saat ditemui Tempo di CGV Cinemas J-Walk Yogyakarta, Sabtu malam, 2 Desember 2017.



Dalam The Gift, kerapuhan tokoh Harun ditunjukkan dalam beberapa adegan yang kuat diperankan Reza Rahadian.



“Menangis diam-diam di hadapan orang yang tidak pernah tahu lagi keberadaannya di situ,” ucap pria yang sudah sembilan tahun membintangi film-film yang disutradarai Hanung tersebut.



Film The Gift baru diputar pertama kali di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2017. Berdasarkan ringkasannya, film ini berkisah tentang Tiana (Ayushita Nugraha), seorang novelis yang jatuh cinta kepada Harun (Reza Rahadian), seorang lelaki dengan penglihatan yang tak sempurna. Sementara itu, teman masa kecil Tiana, Arie (Dion Wiyoko), yang kini bekerja sebagai dokter bedah, akan melamarnya di hari ulang tahunnya yang ke-30. Film ini menggambarkan tiga manusia yang berupaya memaknai ulang arti cinta dan kelumpuhan manusia.



PITO AGUSTIN