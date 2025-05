Dirisak Fan Ayu Ting Ting, Deddy Corbuzier: Mereka Alay

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Daniel Mananta, kini giliran Deddy Corbuzier jadi sasaran kemarahan fan Ayu Ting Ting. Semua bermula dari celetukan Deddy pada malam puncak perayaan ulang tahun Transmedia ke-15.



Deddy menjadi pembawa acara bersama Cinta Laura. Ia sempat menyampaikan sejumlah guyonan, termasuk ketika membahas tentang penyanyi dangdut Indonesia. Deddy dan Cinta mewawancarai Cita Citata tentang sejumlah penyanyi dangdut yang wajahnya dimunculkan di salah satu layar dan memberi nilai kepada mereka.



Wajah Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, dan Dewi Perssik muncul secara bergantian. Cita Citata memberi nilai delapan untuk ketiganya. Deddy tampak tak setuju dan meminta Cita lebih subyektif dalam memberi penilaian. Deddy menyebut angka dua sebagai nilai yang pantas untuk Ayu. Deddy pun dirisak.



Tak tahan dengan kegaduhan yang terjadi di media sosial, Deddy akhirnya merespons dengan menampilkan sebuah video di akun Instagram pribadinya. Di video itu, Deddy memaparkan jenis fan alay menurut versinya.



"Menurut saya, jenis fan tersebut menentukan artisnya siapa. Jadi, kalau fannya alay, kebanyakan artisnya juga alay, ya kan? Make sense," kata Deddy.



Deddy mengaku sama sekali tak peduli dengan kata-kata kasar dan intimidasi yang dilancarkan kepadanya di dunia maya. "Jadi, kalau fan alay banyak enggak suka sama saya, terus mau apa? Mau apa? Ribut di medsos? It’s not my level dude, okay?"



"Mau ribut itu ketemu, ke lokasi syuting, ribut, berantem, pukul-pukulan, itu ribut. Kalau ribut di medsos, its reflecting the people you adore. Alay," ujarnya sambil tersenyum.



