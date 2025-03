Eks Pegawai Justin Baldoni Keluhkan Budaya Kerja di Wayfarer Studios

Menanggapi laporan itu, perwakilan Baldoni dan Wayfarer membantah ada masalah dalam budaya kerja mereka. “Tidak pernah ada keluhan yang dilaporkan mengenai budaya tempat kerja atau isu nilai-nilai pendirinya,” kata juru bicara perusahaan kepada US Weekly pada hari yang sama.

Perhatian terhadap kehidupan pribadi dan profesional Baldoni semakin besar sejak Desember 2024, ketika aktris Blake Lively mengajukan gugatan hukum terhadapnya. Dalam dokumen pengadilan, Lively menuduh Baldoni melakukan pelecehan seksual selama proses syuting film It Ends with Us. Hingga awal 2025, keduanya masih saling lempar gugatan. Kasus ini dipastikan akan berlanjut ke pengadilan. Lively dan Baldoni dijadwalkan menghadiri sidang pertama pada 9 Maret 2026.