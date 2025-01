Jeff Baena, Sutradara Hollywood Bunuh Diri, Pesohor Beri Dukungan ke Aubrey Plaza

Setelah itu, Baena menyutradarai sejumlah film lain yang mendapatkan perhatian di festival film independen, seperti Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020), dan Spin Me Round (2022). Karyanya sering kali mendapat apresiasi karena pendekatan segar terhadap genre.

The Little Hours, misalnya, terinspirasi oleh karya sastra klasik The Decameron dan kursus studi abad pertengahan yang ia ambil saat kuliah. Semua film ini menunjukkan ciri khasnya: kombinasi cerita yang jenaka, absurd, dan emosional. Karyanya yang lain, Spin Me Round merupakan sebuah film komedi gelap yang dibintangi Alison Brie, juga mendapatkan apresiasi positif dari penonton dan kritikus.